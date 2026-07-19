Il Fanatics Fest di New York, grande evento della vigilia della finale dei Mondiali, è stato l'occasione per l'Inter per presentare ufficialmente la nuova divisa da trasferta, una scelta non casuale visto lo stile della divisa che rimanda inevitabilmente ad una casacca di baseball, carattere sul quale si è giocata anche la campagna di comunicazione. E anche per fare un po' di regali alle celebrità presenti all'evento: una maglia è stata donata anche al regista Spike Lee, presentatosi tra l'altro con cappellino di ordinanza dei suoi amati New York Knicks che qualche settimana fa hanno conquistato il titolo NBA dopo un digiuno di 53 anni. Spike Lee che, come testimoniato nel video pubblicato su X dal club nerazzurro, pare aver gradito molto il regalo.