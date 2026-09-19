Continua a correre il Cagliari che, eccezion fatta per la sconfitta contro l'Inter, ha messo a referto 12 punti in 5 giornate. Blitz dei sardi sul campo dell'Udinese: la formazione di Runjaic crea diverse chances, ma Caprile salva a ripetizione la porta dei rossoblu. Al minuto 54 ci pensa Daniel Maldini a firmare il successo ospite. Finisce in parità la gara del Dall'Ara tra Bologna e Torino: apre le marcature Bernardeschi al 14', il pari dei granata port ala firma di Kulenovic. Primo pareggio per Raffaele Palladino, alla fine il pubblico bolognese fischia al termine della gara dopo 1 punto nelle prime 5 giornate.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 16:59
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione