Marcus Thuram arriva ai microfoni di DAZN per parlare di questo pareggio ottenuto dall'Inter a Roma.

Dalla prima palla giocata da te e Lautaro si vedeva che era un’Inter diversa rispetto al primo tempo, ma perché?

“Perché non lo so, però dovevamo reagire e lo abbiamo fatto nel secondo tempo”.

Ma cosa vi scatta nella testa quando andate sotto 2-0?

“Sappiamo che c’è tutto un secondo tempo e dobbiamo fare di tutto per riprendere la partita”.

Magari non approcciate bene le partite per la vostra consapevolezza di essere forti?

“Non penso, sapevamo tutti che la Roma è una delle squadre più forti del momento e ha fatto un primo tempo fantastico. Dovevamo reagire e lo abbiamo fatto”.

Come hai preso la mancata convocazione di Zinedine Zidane?

“Sono scelte da rispettare. Lui vuole vedere facce nuove, io devo lavorare e fare quello che sto facendo all’Inter. Penso che ritroverò la Nazionale”.

Hai dato qualche consiglio a Diouf?

“Gli ho detto con chi parlare e con chi no”, dice ridendo.

Chivu vi ha chiesto qualcosa di diverso a te e Lautaro?

“No, il mister ce l’aveva chiesto anche per il primo tempo ma lo abbiamo fatto meglio nel secondo”.

La ThuLa è tornata?

“Non era partita, eravamo all’Inter l’anno scorso…”.

Sul tiro dalla distanza che è andato fuori da poco, rifaresti la stessa scelta?

"Non l'ho rivista ancora, io volevo prenderlo in controtempo perché stava correndo da un lato e volevo calciare nell'altro".