Nel post-partita dell'Olimpico, dopo il pari tra Roma e Inter, ha parlato il presidente Beppe Marotta a Inter Tv ricordando Sandro Mazzola, leggdnea dei nerazzurri: "Mazzola pezzo della nostra leggenda che se ne va, ha indossato una sola maglia per 17 stagioni consecutive. Noi come società dobbiamo preservare la memoria. Un grande club è tale quando riesce a fare quest'opera. Nella memoria ci sono valori importanti".