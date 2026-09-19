Petar Sucic ha parlato così a Inter Tv dopo il pari contro la Roma: "Abbiamo iniziato di nuovo male la partita, non so perché. Abbiamo elevate qualità ma abbiamo iniziato a giocare tardi. Non abbiamo mostrato all'inizio ciò che dovevamo. E' diverse partite che accade, nel primo tempo abbiamo concesso troppo. Chivu mi ha detto di giocare veloce, certamente non vedevo l'ora di entrare e aiutare la squadra".

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 21:02
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione