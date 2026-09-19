Petar Sucic ha parlato così a Inter Tv dopo il pari contro la Roma: "Abbiamo iniziato di nuovo male la partita, non so perché. Abbiamo elevate qualità ma abbiamo iniziato a giocare tardi. Non abbiamo mostrato all'inizio ciò che dovevamo. E' diverse partite che accade, nel primo tempo abbiamo concesso troppo. Chivu mi ha detto di giocare veloce, certamente non vedevo l'ora di entrare e aiutare la squadra".