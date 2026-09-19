Intervistato dal quotidiano Libero, Andrea Stramaccioni offre la sua lettura di Roma-Inter: "Metto allo specchio due mondi che conosco bene nonché due allenatori che sono amici e che stanno facendo benissimo. Non sarà sfida scudetto ma chi vince dà già una bella spallata all’entusiasmo dell’altra. L’Inter è abituata da anni a sfide di questi livelli mentre per la Roma sarà bello tornare a respirare questa atmosfera. Cristian Chivu è molto preparato e di grande intelligenza tattica, ha giocatori che per lui si butterebbero nel fuoco. Poi ha avuto Gian Piero Gasperini come allenatore, lo conosce e avrà preparato questa partita per metterlo in difficoltà come ha sempre fatto. Gasperini ha dato alla Roma un calcio ad alta intensità, verticale con costruzione dal basso e arrembante sugli esterni. È una Roma che vedo cresciuta mentalmente. Il salto di qualità lo ha fatto con la presenza costante di Paulo Dybala dietro a Donyell Malen“.

Chi potranno essere gli uomini decisivi? "Da una parte Paulo Dybala, dall’altra Lautaro Martinez". Infine, il pronostico sull'esito del match: "Per me finisce con un pareggio spettacolare: 2-2”.