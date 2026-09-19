Lutto nel mondo del calcio: si è spento, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, centrocampista dell'Inter e figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino. E poprio il club granata ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa della leggenda nerazzurra: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno alla famiglia Mazzola nel ricordo di Sandro Mazzola, calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale, poi dirigente con un'esperienza anche in granata dal 2000 al 2003 - si legge sul sito del club piemontese -.

Di ricordi che legano Sandro Mazzola al Toro ce ne sarebbero tantissimi. Per salutarlo vogliamo rivivere insieme le emozioni e la gioia provate il 26 gennaio 2019, nel giorno del centenario dalla nascita di Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino, di cui Sandro era il figlio primogenito: 'Quando ero piccolo mi aggrappavo a lui quando entravo qui al Filadelfia. Poi mentre lui si cambiava io stavo fuori dallo spogliatoio e giocavo a pallone. E poi entravo in campo tenendo per mano mio papà'. Quel giorno festeggiammo i 100 anni di Valentino Mazzola con un triangolare tra i Pulcini del Toro, dell'Inter e del Venezia. Impossibile dimenticare la felicità di Sandro: 'Oggi in campo c'è anche Valentino, mio nipote: porta lo stesso nome di mio papà, è l'unico della famiglia a giocare a pallone. Da lassù qualcuno gli sta insegnando come si fa'.

Da lassù, ad assistere tutti i suoi cari, ora c'è anche Sandro. Ai suoi figli e alle loro famiglie, ai nipoti, ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l'affettuoso abbraccio di tutto il mondo granata".