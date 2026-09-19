La Roma ha vissuto una vigilia speciale in vista della sfida contro l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima volta in questa stagione, Gasperini ha scelto di tenere tutta la squadra in ritiro a Trigoria, trasformando la preparazione in un momento di condivisione tecnica e mentale. Dopo l’allenamento, cena, riposo, colazione e rifinitura tutti insieme, con l’obiettivo di affrontare la partita come una finale.

Le scelte di Gasperini

Sul fronte della formazione restano alcuni dubbi. In difesa potrebbero partire Mancini, N’Dicka ed Hermoso, recuperato dopo il problema alla caviglia. Balerdi, molto apprezzato da Gasperini, potrebbe invece partire dalla panchina.

Sulla fascia destra Lulli è favorito su Molina, mentre Wesley dovrebbe tornare titolare a sinistra. Sulla trequarti Soulé parte davanti a Mora e dovrebbe agire alle spalle di Malen e Dybala, con l’argentino pronto alla sesta gara consecutiva da titolare.A centrocampo confermati Koné e Cristante, nonostante la crescita di Pisilli e De Roon.