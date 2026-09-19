Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ricordato Sandro Mazzola nel corso del suo intervento per il convegno di Gioventù Nazionale 'Il Tempo del Coraggio': "È una notizia che lascia un grande senso di malinconia e tristezza; è uno dei calciatori che ha fatto la storia del calcio, anche se poi le classifiche tra giocatori di epoche diverse è difficile farle. Un ricordo? Quando ci furono le polemiche per la staffetta con Gianni Rivera al Mondiale del 1970 (lui dice erroneamente 1966, ndr). Ero nella mia casa al mare e ricordo Mazzola mentre ero davanti al mio televisorino Brionvega. Non sono tifoso dell'Inter ma di quella grande Inter che ha fatto la storia del nostro Paese", chiude Malagò citando l'undici della squadra di Helenio Herrera.