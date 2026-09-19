L'Inter rimonta ancora una volta uno svantaggio di due reti e pareggia 2-2 all'Olimpico contro la Roma. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i giallorossi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 20:17
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.