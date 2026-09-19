Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha voluto esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola nel corso della conferenza stampa odierna: "Volevo fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo uomo e calciatore, per l’Inter e per la Nazionale. Ci tenevo a mandare questo messaggio”.

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 15:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione