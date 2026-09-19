Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha voluto esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola nel corso della conferenza stampa odierna: "Volevo fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo uomo e calciatore, per l’Inter e per la Nazionale. Ci tenevo a mandare questo messaggio”.