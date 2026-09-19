Il primo pensiero dell'allenatore del Milan Ruben Amorim nella conferenza stampa della viglia della sfida con il Lecce è per Sandro Mazzola: "A nome della società condoglianze alla famiglia, all'Inter e a tutto il Paese per Sandro Mazzola. È la stessa situazione che abbiamo vissuto con Franco Baresi, dobbiamo onorare questa leggende". Rossoneri che giocheranno in casa nel fine settimana del centenario di San Siro: "È bello far parte della storia di un impianto iconico come San Siro. Vorremmo giocare molto bene e vincere la partita per dare una soddisfazione ai tifosi".