C'è Pepo Martinez con l'MVP Lautaro per commentare a caldo Roma-Inter 2-2 ai microfoni di DAZN: "Non possiamo essere contenti o soddisfatti perché abbiamo buttato un tempo, ed è da qualche partita che succede. Non possiamo continuare così. E' vero che abbiamo qualità per ribaltare le partite ma dobbiamo migliorare", le parole del portiere spagnolo. 

Quanto sei contento per la convocazione con la Spagna?
"Lo sarei stato di più, se avessimo portato i tre punti a Milano". 

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 20:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.