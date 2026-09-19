C'è Pepo Martinez con l'MVP Lautaro per commentare a caldo Roma-Inter 2-2 ai microfoni di DAZN: "Non possiamo essere contenti o soddisfatti perché abbiamo buttato un tempo, ed è da qualche partita che succede. Non possiamo continuare così. E' vero che abbiamo qualità per ribaltare le partite ma dobbiamo migliorare", le parole del portiere spagnolo.

Quanto sei contento per la convocazione con la Spagna?

"Lo sarei stato di più, se avessimo portato i tre punti a Milano".