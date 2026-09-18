Se in classifica i valori di Roma e Inter sono appaiati, per quel che riguarda le società non c'è partita. Come mostra oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno un'azienda che oggi vale oltre i due miliardi (2137 milioni per la precisione) mentre i capitolini sono fermi a 730 milioni di euro. Le stime arrivano da Football Benchmark.

Guardando all'andamento storico, i due club erano quasi allineati nel 2016: 399 milioni l'Inter, 358 la Roma. Il gap è aumentato a partire dal 2019, quando i nerazzurri hanno cominciato ad allargare il gap a 176 milioni, per poi sfiorare il miliardo nel 2022 e volare a 1,7 miliardi nel 2025 e quindi all'attuale valutazione. Molto più blanda la crescita dei giallorossi, il cui valore è incrementato "solo" del 104% contro il 435% dell'Inter. Un fattore è stata sicuramente la Champions League. I nerazzurri sono tornati nella massima competizione europea nel 2018 e ci sono rimasti. Proprio in quello stesso anno, invece, poco prima dello storico gol di Vecino alla Lazio, la Roma è arrivata fino alle semifinali di Champions, ma è poi entrata in una spirale negativa per sette anni fino al ritorno nella stagione in corso. E infatti, a livello di ricavi, l'Inter ha toccato il record nel 2024-25 con 546 milioni e per il secondo anno consecutivo va verso un bilancio in utile. Al contrario i giallorossi stanno riducendo le perdite (-54 nel 2024/25) ma vanno comunque verso un nuovo esercizio in rosso.