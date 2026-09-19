La rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A è indubbiamente l'attaccante del Monza Gustavo Varela, che con la sua doppietta al Sassuolo nella partita di ieri sera è arrivato a sei reti realizzate in cinque partite. A fine partita, l'ex Benfica ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo felici, lavoriamo forte tutte le settimane e questi punti ci danno fiducia per migliorare ancora. C’è stata un po’ di sfortuna precedentemente, adesso possiamo lavorare meglio. Non sono un leader, sono un giocatore come gli altri. Voglio continuare così per aiutare la squadra. I miei riferimenti? Guardo molto Gonçalo Ramos, ma anche Esposito”, spiega il portoghese senza però specificare a quale dei due fratelli si riferisse tra Sebastiano e Francesco Pio.