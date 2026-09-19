Interista di Roma, Paolo Bonolis stasera non sarà all'Olimpico, in quanto si trova in una località dove potrebbe far fatica persino a vedere la partita in tv: "Dalla mattina scatta l’operazione: trovatemi qualcosa, la qualunque cosa, per farmi vedere o comunque sapere che succede. Va bene anche un'indovina", ha raccontato scherzando il noto conduttore tv a La Repubblica.

Parlando di quello che si potrebbe vedere in campo, Bonolis si concentra soprattutto sulla fase difensiva della sua squadra del cuore: "Diciamo che c’è stata molta sconsideratezza sui gol presi. E su Martinez non mi fate dire cose. Un po' di preoccupazione c'è, anche se quelle parate dopo l'errore di Madrid gli valgono ancora un po' di fiducia".

A proposito della retroguardia di Cristian Chivu, Bonolis non si dice sorpreso dall'ennesimo infortunio di Stones: "Ho l’impressione che se non avesse avuto questi problemi col piffero ce lo avrebbero venduto (è arrivato da free agent a Milano dopo la scadenza del suo contratto ocl City, ndr)".

Infine, Bonolis confessa che firmerebbe per un pareggio stasera: "Da tifoso sì. Se fossi un giocatore in campo, nemmeno per idea".