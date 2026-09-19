Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha voluto affidare al'agenzia ANSA il suo personale pensiero su Sandro Mazzola, iconico centrocampista dell'Inter che ci ha lasciati nelle scorse ore all'età di 83 anni: "Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra - ha detto il dirigente varesino -. Sandro era l'Inter, qui è entrato da ragazzo e qui ha scelto di restare per sempre: una sola maglia, diciassette stagioni, una vita intera. Con la Grande Inter di Herrera ha scritto pagine che nessuno cancellerà. Oggi il nostro dovere è custodirne il ricordo perché un club è grande quanto la sua memoria. E quella di Sandro resterà con noi, per sempre".

