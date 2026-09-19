A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Inter, Andy Diouf, fresco di convocazione da parte della Nazionale francese, arriva ai microfoni di DAZN per presentare l’attesissimo match dell’Olimpico: “Oggi è una grande partita, vogliamo vincere partendo bene anche perché l’ultima partita non è stata facile in avvio. Sarà dura”.

Quanto sei contento della convocazione?

“Molto contento e orgoglioso, spero sia l’inizio per me. Ho sempre vestito la maglia delle giovanili della Francia e la maggiore era il mio obiettivo. Ora però sono concentrato sulla gara di oggi”.