Una chiamata arrivata all’improvviso, ma nel momento giusto. Josep Martinez è stato convocato dalla Spagna per le quattro sfide di Nations League contro Inghilterra, Croazia (due volte) e Repubblica Ceca. Il portiere dell’Inter è stato inserito nel gruppo dopo l’infortunio muscolare di Joan Garcia, estremo difensore del Barcellona.

Il ct Luis de la Fuente ha spiegato di conoscere bene Martinez dai tempi della Nazionale Under 21 e di considerarlo una soluzione affidabile, ricordando anche i successi ottenuti dal portiere con l’Inter nella passata stagione.

Roma e Nazionle: Pepo vuole riscattarsi

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la convocazione arriva dopo due errori commessi da Martinez nelle ultime partite nerazzurre, contro Real Madrid e Udinese. Nonostante le incertezze, Chivu ha continuato a difenderlo pubblicamente, confermando la fiducia nei suoi confronti. E contro la Roma dovrebbe essere ancora lui a difendere la porta dell’Inter.

La sfida dell’Olimpico rappresenterà un nuovo esame per lui. Pepo sarà chiamato a dimostrare continuità dopo aver già reagito positivamente all’errore commesso al Bernabeu, dove fu protagonista di una serie di interventi decisivi. L’Inter ha scelto di puntare su di lui come erede di Sommer proprio per le prestazioni offerte da vice, comprese quelle in Coppa Italia, competizione nella quale è stato titolare fino alla conquista del trofeo. Ora dovrà confermare le proprie qualità anche con maggiore continuità, migliorando soprattutto la gestione del pallone e valorizzando la sua capacità di uscire dalla porta.