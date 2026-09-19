Sono stati i Fausto Coppi e i Gino Bartali del mondo del calcio, uno bandiera dell'Inter l'altro del Milan. E la loro rivalità, che si acuì durante i Mondiali messicani del 1970 con la staffetta decisa dal CT azzurro Ferruccio Valcareggi, spaccò in due l'Italia del pallone. Ma oggi che Sandro Mazzola è venuto a mancare all'età di 83 anni, Gianni Rivera ricorda commosso il suo avversario mai nemico: "Persona molto attenta, molto preoccupata del bene di tutti i calciatori. Un addio con grande rammarico", le parole riportate da SportMediaset.
Rivera ha parlato anche ai microfoni di RAI Radio Uno: "Giocavamo insieme in Nazionale, c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare nel modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due. Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia. La staffetta? In Messico sembrava impossibile giocare insieme. Perché? E chi lo sa, vai a capire la testa. Però avevamo caratteristiche talmente diverse che potevamo benissimo giocare insieme. Abbiamo giocato insieme i Mondiali precedenti e quelli successivi, in Messico sembrava non fosse proprio possibile".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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