Andy Diouf presenta ai microfoni di Inter TV il match contro la Roma in programma alle ore 18:00: “Abbiamo cominciato bene il campionato, la Roma lo stesso. Abbiamo vinto le prime quattro partite e speriamo di prenderceli anche oggi. Dobbiamo cominciare forte, restare concentrati, come in ogni partita saranno decisivi i dettagli e la concentrazione”, ha concluso.

Sezione: Focus / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 17:08
Autore: Ludovica Ferrante
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