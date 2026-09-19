Andy Diouf presenta ai microfoni di Inter TV il match contro la Roma in programma alle ore 18:00: “Abbiamo cominciato bene il campionato, la Roma lo stesso. Abbiamo vinto le prime quattro partite e speriamo di prenderceli anche oggi. Dobbiamo cominciare forte, restare concentrati, come in ogni partita saranno decisivi i dettagli e la concentrazione”, ha concluso.