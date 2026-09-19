Un primo tempo dove l'Inter vede le streghe, una ripresa dove i nerazzurri cullano anche il sogno dell'ennesimo ribaltone di un avvio di campionato incredibile. Stavolta, però, la rimonta riesce solo a metà alla squadra di Cristian Chivu: le due squadre si dividono sostanzialmente il controllo dei due tempi e alla fine tornano a casa con un 2-2 che può lasciare soddisfatte entrambe anche per l'ottimo spettacolo offerto. Primo tempo di grande Roma, suggellato dalla doppietta di Manu Koné; ma i nerazzurri dimostrano di avere sette vite e nella ripresa rimettono le cose a posto con la doppietta del capitano Lautaro Martinez, creando anche parecchie occasioni per una nuova rimonta. Ma al triplice fischio di Davide Massa, recriminazioni e note positive si pareggiano: grande spettacolo tra le due big di questo avvio di stagione che non si nascondono, la Serie A ringrazia.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 2-2

MARCATORI: 6', 37' Koné (R), 46', 79' Lautaro Martinez (I)

ROMA: 99 Svilar; 23 Mancini (60' 5 Ndicka), 26 Balerdi (66' 87 Ghilardi), 22 Hermoso (81' 3 Koulierakis); 20 Molina (60' 2 Rensch), 4 Cristante, 17 Koné (60' 61 Pisilli), 43 Wesley; 21 Dybala, 18 Soulé; 14 Malen.

In panchina: 70 De Marzi, 95 Gollini, 7 Pellegrini, 9 Castro, 15 De Roon, 77 Lulli, 86 Mora.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER: 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (63' 11 Luis Henrique); 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 21 Jones (54' 8 Sucic), 32 Dimarco (54' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (90' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez (90' 94 Esposito).

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 46 Bovio, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Massa. Assistenti: Meli - Berti. Quarto ufficiale: Maresca. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Ammoniti: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R), Koulierakis (R), Ghilardi (R)

Possesso palla: 49%-51%

Tiri in porta: 4-5

Tiri totali: 18-16

Corner: 5-2

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 3 - Fischia Massa, rien ne va plus all'Olimpico! Roma e Inter chiudono sul 2-2 un match elettrico che non ha tradito le attese!

90' + 2 - Bonny strappa palla a Ghilardi e mette in mezzo, Esposito viene anticipato davanti a Svilar. Poi Diouf è bravissimo in anticipo su Rensch in area nerazzurra.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Thuram supera Ghilardi con un altro grande spunto, Ghilardi lo abbatte ed è ammonito. Chivu si gioca le carte Bonny ed Esposito: fuori Thuram e Lautaro.

88' - Thuram si divora un altro gol. Palla di Barella perfetta per Sucic che di testa serve Thuram che prova a sorprendere Svilar fuori dai pali, palla fuori ancora di pochissimo.

87' - Bisseck atterra Soulé, punizione pericolosa per la Roma.

85' - Rensch riesce ad autolanciarsi sulla sinistra e mette in mezzo, Carlos Augusto libera.

82' - Massa prima lascia correre su un intervento ai danni di Thuram, poi ferma tutto e ammonisce Koulierakis appena entrato.

81' - Nella Roma entra Koulierakis al posto di Hermoso.

79' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!

IL GOL DI LAUTARO: Azione clamorosa da corner dell'Inter, Svilar che fa il miracolo su Thuram, poi arriva la traversa, il salvataggio sul primo tentativo di Lautaro e poi la conclusione vincente del Toro che raddrizza la situazione su assist di Bisseck.

79' - Corner per l'Inter, mentre Malen chiede il cambio.

78' - Cross di Barella difficile da raccogliere per Lautaro che spara in curva.

76' - Brutto cross di Luis Henrique, palla che si perde sul fondo.

73' - Azione avvolgente della Roma, vanificata da un controllo infelice di Wesley. Poi Ndicka viene ammonito per fallo su Thuram.

70' - Svilar si butta coi tempi giusti e respinge la conclusione dalla distanza di Diouf.

70' - Ancora Luis Henrique si costruisce una bella occasione, trovando il tiro che viene murato.

68' - Che salvataggio ha fatto Martinez! Lo spagnolo ci mette la testa chiudendo lo specchio della porta a Malen.

67' - Bella chiusura di Sucic su Wesley, corner Roma.

66' - Balerdi a terra, l'argentino lascia il campo. Dopo varie valutazioni di Gasperini, entra Ghilardi.

65' - Bello spunto di Luis Henrique che salta Wesley e mette in mezzo, Svilar c'è.

64' - Pisilli commette un fallo pesante su Akanji, l'Inter chiede l'ammonizione.

63' - Nell'Inter è il momento di Luis Henrique, che rileva Bastoni.

62' - Azione sulla destra per l'Inter, palla a Zielinski che si porta la sfera sul sinistro ma poi calcia alto.

62' - Calcia Dybala dopo l'anticipo di Akanji ai danni di Malen, pallone a lato.

60' - La Roma fa tre cambi: Ndicka per Mancini, Pisilli per Koné e Rensch per Molina.

59' - Thuram prova la magia di tacco sul lancio di Carlos Augusto, palla che termina fuori di niente.

57' - Malen va via di forza su Bastoni che lo atterra, giallo per lui.

57' - Diouf chiama palla a Barella in area, poi però perde l'attimo giusto per calciare e Koné lo anticipa.

55' - Wesley si immola sul lancio di Akanji per Sucic, addomesticando il pallone raccolto da Svilar.

54' - Cambi per Chivu: dentro Sucic e Carlos Augusto al posto di Jones e Dimarco.

53' - Molina raccoglie sulla sinistra e mette un cross sul quale Bastoni con una sicurezza clamorosa manda in corner.

51' - La Roma ha reagito alla pugnalata di Martinez e controlla la palla. Prima che però Thuram subisca fallo.

49' - Dybala sbaglia l'appoggio per Malen ma era comunque tutto vano per fuorigioco.

48'- Contatto in area romanista Molina-Thuram, Massa giustamente lascia proseguire.

46' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

IL GOL DI LAUTARO: Un Mancini troppo morbido si fa prendere palla da Thuram che lancia Lautaro. I due combinano alla grande con cinque difensori romanisti, col francese che imbecca l'argentino in area. Il Toro trova la conclusione che non lascia scampo a Svilar.

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19.08 - La Roma batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

HALFTIME REPORT - A scherzare col fuoco, ci si brucia prima o poi. L'Inter sbaglia ancora una volta l'approccio alla partita, punita dalla rete di Manu Koné dopo appena sei minuti, e questa volta trova davanti a sé una brutta gatta da pelare: una Roma arrembante, di grinta, che mette alle corde i nerazzurri i quali hanno forse un buon lampo a metà primo tempo ma esaurito il quale prendono la seconda rete ancora firmata da Koné grazie al VAR che notifica la posizione regolare dopo l'iniziale annullamento per fuorigioco. Si tratta della quarta volta consecutiva che l'Inter va sotto di due gol, ma mai come questa volta l'impressione è che bisognerà davvero sudare molto per raddrizzare la rotta del match.

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45' + 4 - Intervento di Akanji in ritardo su Malen, giallo per l'elvetico. Con questa decisione finisce il primo tempo: Roma a riposo avanti sull'Inter per 2-0.

45' + 3 - Bel lancio di Lautaro a premiare l'inserimento di Jones, ma Cristante è più veloce dell'inglese.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

43' - Eroico Dimarco che si pone col corpo sull'assist di Wesley per Malen, poi protegge l'uscita di Martinez.

41' - Lautaro guadagna il primo corner dell'Inter. Sugli sviluppi, Thuram abbatte Svilar.

41' - Soulé brucia Bisseck, ma poi si fa ingolosire da Martinez fuori dalla porta e calcia: lo spagnolo blocca.

38' - Massa attende il responso del VAR... E ALLA FINE ASSEGNA LA RETE! RADDOPPIA LA ROMA! Dopo un cross dalla destra, il francese raccoglie la palla tutto solo davanti a Martinez e lo punisce con un piatto sinistro.



37' - Koné trova il raddoppio, ma dopo qualche istante l'assistente alza la bandierina: fuorigioco.

37' - Soulé riceve dimenticato da Diouf, si accentra e tira: pallone respinto. Ma Roma che insiste.

34' - Bastoni non controlla un pallone, Wesley si lancia e calcia con Dimarco che mura. Poi Dybala viene fermato da Akanji poco dopo.

34' - Thuram si avventura contro quattro difensori, Balerdi mette il piede e gli strappa la palla.

33' - Jones raccoglie un lancio da Dimarco, poi appoggia su Bastoni con una finezza. Il tiro del difensore finisce sul palo esterno.

31' - Barella trova Jones, anticipato da Hermoso in area.

30' - Occasione confusa in area giallorossa, Svilar interviene con un'uscita spericolata ma poi rimane a terra dopo lo scontro con Mancini.

30' - Svilar tocca a terra un pallone lanciato da Dimarco sul quale Lautaro piomba mandando alto. Forse però in fuorigioco.

28' - Lautaro si scontra con Koné facendogli perdere lo scarpino, Massa lascia correre per il vantaggio.

26' - Roma che riparte subito in avanti, Cristante anticipa Zielinski rimandando avanti i giallorossi che però si incartano e perdono l'attimo.

26' - Svilar salva su Bisseck! Rimessa velocissima di Lautaro che imbecca il tedesco bravo a seminare Soulé ma poi trova l'opposizione in uscita di Svilar.

25' - Da un rimpallo fortuito su Lautaro nasce una nuova azione della Roma con Malen che controlla e calcia mandando alto.

24' - Numero di Molina che vola sulla sinistra, poi crossa trovando Bisseck che manda in corner.

23' - Poca lucidità dell'Inter, Martinez non ha vie di passaggio e lancia dritto su Svilar.

20' - Dybala calcia dalla distanza dopo aver ricevuto da Balerdi, palla potente ma poco precisa che termina sul fondo.

18' - Altro lancio di Barella anticipato in zona pericolosa, palla a Malen il cui tiro viene ribattuto.

17' - Brutto colpo alla testa subito da Thuram per una pallonata, Massa ferma il gioco.

16' - Mancini usa le maniere forti per ostacolare Thuram in area.

13' - Dybala ha la palla del 2-0! Dimarco arriva sul cross di Soulé deviando col petto, servendo però Dybala che di prima intenzione manda alto.

12' - Cristante svetta sul corner di Dybala, Malen non riesce a correggere sul secondo palo.

11' - Fallo fischiato a Thuram, Barella protesta e viene anche ammonito.

10' - Bisseck copre su Soulé, mandando palla in fallo laterale.

8' - Thuram prova ad appoggiare su Zielinski che tenta l'inserimento in area, palla murata.

6' - GOL DELLA ROMA! KONE! Dybala recupera un pallone su errore dell'Inter in uscita e riesce a mettere in area trovando solo Molina che fa la torre di testa imbeccando il francese che in mezzo all'area calcia e insacca.



5' - Bisseck recupera un pallone e cerca il filtrante per Lautaro, Balerdi anticipa un pallone che poteva diventare velenoso.

3' - Balerdi si scontra con Thuram che gli rivolge le spalle ma gli rifila una gomitata secca ma fortuita, per Massa il fallo è del francese.

2' - Prova il cross Hermoso, mura Diouf in fallo laterale.

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18.02 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Prima della partita, minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola.

17.59 - Cristante e Lautaro davanti a Massa per il sorteggio.

17.57 - Roma e Inter entrano sul terreno di gioco.

17.56 - Squadre pronte a entrare in campo. Splendido colpo d'occhio all'Olimpico.

17.44 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

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