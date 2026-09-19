Due battute anche a Inter TV per Cristian Chivu dopo il 2-0 contro la Roma: “Ha reagito, ha fatto quello che doveva fare, ha tirato fuori quello che serviva. Mi prendo il punto che conferma che possiamo dire la nostra in questo campionato. L’amaro in bocca ce l’ho per quello che non abbiamo fatto nel primo tempo più che per la mancata vittoria nel secondo”, ha concluso.