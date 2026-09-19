Matteo Darmian è ancora svincolato sul mercato dopo aver detto addio all'Inter al termine della passata stagione. L'ex nerazzurro, intervistato su Sportweek, ha parlato così del momento.
"E' una sensazione strana perché non mi ero mai trovato davvero a fine contratto senza squadra. Per me è tutto nuovo. Adesso mi dedico più tempo possibile ai miei due bambini, sono appena stato a Madrid con loro a vedere I'Inter in Champions. Allenarsi da solo, però, è tutt'altra cosa che farlo con i
compagni.... La parte più difficile è nel fisico o nella mente? Per come sono fatto io, più nel fisico - le sue parole -. Mentalmente mi sento ancora un giocatore, e poi ho lo stesso fuoco dentro che mi porta a voler ancora giocare. La forma, invece, è difficile da conservare, anche perché faticare da soli è duro e anche un po' noioso. Intanto, sto lavorando in palestra con un preparatore, faccio forza e lavoro atletico e cerco di tenermi subito pronto. Posso dire di stare bene, però non saprei a che livello sono rispetto agli altri perché mi manca il ritmo del gruppo, il confronto quotidiano, quella sensazione che hai solo quando sei assieme ai compagni".
"Mi aspettavo di essere ancora svincolato? No, anche perché qualche chiacchierata c'è stata, ho parlato con qualche direttore sportivo. A livello concreto, però, non si è chiuso nulla perché. Non ho messo paletti, avevo già fatto un ragionamento generale alla fine del contratto con l'Inter. Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro ma, in generale, ho fatto una carriera di cui sono orgoglioso e che voglio difendere, senza offendere nessuno. Ho ancora voglia di giocare, però ne deve valere la pena. Non sto parlando di una squadra di altissima classifica, ma sono convinto di valere una buona Serie A - racconta Darmian -. Non so se sia giusto parlare di pregiudizio sulla mia età, però è normale che tanti club puntino su giocatori più giovani, magari da rivendere successivamente: l'età è un fattore. Forse pesa anche l'infortunio dell'anno passato, che mi ha tenuto circa due mesi e mezzo fuori. Magari qualcuno ha pensato: 'Questo non ce la fa più.'. Posso dire che non è vero: se uno guarda la mia storia all'Inter, noterà che ho sempre giocato. Dallo scorso gennaio, poi, sono stato bene, mi sono allenato senza problemi e non ho più avuto guai".
"Se ho pensato mai di smettere da campione d'Italia, salutando San Siro nel giorno dello scudetto? No, onestamente no. Non era il momento giusto per dire addio, anche perché mi sento e sono ancora un giocatore. Nessun rimpianto, nemmeno quello di non aver iniziato a collaborare nello staff tecnico delle giovanili interiste: avrei potuto farlo subito, però quando deciderò di smettere magari arriverà un'altra opportunità. Allenare è ciò che voglio fare - aggiunge -. Come vedo la nuova Inter? Bene, come me lo aspettavo perché la squadra è forte e potrà dominare ancora a lungo. Non è identica a quella dell'anno scorso, però i principi e le idee sono gli stessi. Il lavoro arriva da molto lontano, da Conte passando per Inzaghi fino a Chivu: è stato un percorso che ha portato a creare l'Inter capace di avere in mano la partita al Bernabeu, con la personalità dei grandi e senza paura. C'è una base costruita nel tempo e poi il mercato ha aggiunto qualità: Stones è forte, i miei ex compagni dicono grandi cose di Curtis Jones e Spence al Mondiale ha fatto benissimo e dobbiamo solo aspettarlo.
"Lotta scudetto con l'Inter? In questo inizio, Como e Roma hanno qualcosa in più, ma dovremo vedere come reagiranno al doppio impegno Italia-Europa sul lungo periodo: Cesc e Gasp le fanno giocare bene e la loro traccia si vedeva già l'anno scorso. Le altre grandi non le escluderei mai, nonostante Juve e Milan puntino decise anche sull'Europa League e questo potrebbe condizionare: viaggi, trasferte,energie da gestire..."
Sugli ex compagni nerazzurri. "All'Inter sono arrivato già adulto: Handanovic e Ranocchia appartenevano alla mia stessa generazione, assieme a loro ho acquisito una mentalità vincente - conclude -. Il simbolo di questi anni all Inter e stato comunque Lautaro, bomber e capitano vero: mostra di amare questa maglia e la gente lo sa. Anche Thuram, però, ha l'affetto dei tifosi, giustamente: Marcus mi ripete che sono pure io un po' francese, mi chiama Mathieu, ed è la persona a cui sono più legato all'Inter oltre al blocco di italiani"
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:19 Romano nel mirino delle big: Inter, Juve e Napoli fanno le loro prime mosse
- 13:19 liveU20 - Monza-Inter, 0-0 al 17': sgasata di Rocca, para Strajnar
- 13:05 Corsera - Roma-Inter è una trappola, ma Chivu non si scompone
- 12:50 Guarneri ricorda Mazzola: "Grazie a un suo assist feci gol a Jascin"
- 12:40 Cordoglio Giorgia Meloni per Mazzola: "Figura tra le più amate del calcio"
- 12:30 Addio a Mazzola, Simonelli: "Una delle figure più importanti del calcio italiano"
- 12:25 Qui Roma - I convocati di Gasperini: recuperato Mario Hermoso
- 12:20 Il saluto di Bergomi: "Mazzola spinse per farmi debuttare in prima squadra"
- 12:10 Torino in lutto per Sandro Mazzola: il ricordo nel nome di papà Valentino
- 12:00 Marotta ricorda Mazzola: "Era l'Inter, custodirne il ricordo un nostro dovere"
- 11:56 Il Messaggero - Roma-Inter, Pisilli insidia Soulé. Hermoso acciaccato: tocca a Balerdi?
- 11:42 CdS - Roma-Inter è la sfida tra Malen e Lautaro: i due bomber a confronto
- 11:28 Addio a Mazzola, la UEFA: "Esprimiamo cordoglio a nome della comunità calcistica europea"
- 11:25 Zenga: "Mazzola punto di riferimento, era il mio idolo incontrastato"
- 11:14 Corsera - Nuovo San Siro, nove palazzi fino a 17 piani al posto del Meazza
- 11:00 Bonolis: "Martinez, un po' di preoccupazione c'è. Stones out? Ho un'impressione"
- 10:45 GdS - Un secolo di San Siro. Progetto, costi, tempistiche e ostacoli: tutto sul nuovo stadio
- 10:38 Addio a Sandro Mazzola: lunedì i funerali nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano
- 10:31 Malagò: "La scomparsa di Mazzola è un dolore per tutto il calcio italiano"
- 10:18 CdS - Roma-Inter, le scelte di Gasperini: Balerdi verso la panchina. Soulé con Dybala e Malen
- 10:11 Addio a Sandro Mazzola: disposto un minuto di silenzio in tutti i match del weekend
- 10:04 Il cordoglio del Milan: "Mazzola rivale leale, ci stringiamo attorno alla famiglia dell'Inter"
- 09:50 Mancini: "Roma-Inter da 50 e 50. Nerazzurri nel cuore. Chivu può avere un futuro importante"
- 09:35 Darmian: "Dall'Inter un'offerta, ma voglio ancora giocare. I miei ex compagni dicono grandi cose su Jones"
- 09:22 GdS - Roma-Inter, una sfida da 1,4 miliardi: il confronto tra le due rose
- 09:08 CdS - Roma-Inter, due dubbi per Chivu: Jones avanti su Sucic. La probabile
- 08:55 GdS - Roma-Inter, gli occhi del mondo sull'Olimpico: attesi Malagò e Mancini sugli spalti
- 08:41 Nainggolan: "Inter più forte, ma tifo Roma. Ecco perché me ne andai. Spalletti e Conte..."
- 08:27 GdS - Roma-Inter, la probabile nerazzurra: Diouf favorito su Luis Henrique. Le ultime
- 08:14 Morte Mazzola, il messaggio di Zanetti: "Per sempre una leggenda. Ti devo tanto"
- 08:00 Preview Roma-Inter - Chivu perde pezzi ma rilancia la Thu-La
- 00:46 Addio a Sandro Mazzola: si è spenta la leggenda della Grande Inter
- 00:00 Attesi al varco
- 23:46 Braglia: "Roma più equilibrata. Non è Pepo Martinez il problema"
- 23:32 Totti rivela: "Candela voleva andare l'Inter, la società si oppose e io..."
- 23:19 Bonanni: "Chivu ha le armi giuste per rispondere alla Roma"
- 23:05 Mancini ricomincia dall'Italia: "Le convocazioni di oggi sono il primo passo"
- 22:55 Monza-Sassuolo 2-1, Varela regala la prima vittoria ai brianzoli
- 22:50 Orlando: "La Roma ha ridotto di molto il distacco dall'Inter"
- 22:36 Orsi: "All'Olimpico la favorita è l'Inter. Chivu e Gasperini hanno dato identità"
- 22:22 Jaselli Meazza: "Nel nuovo San Siro riferimenti per mio nonno e Baresi"
- 22:07 Candela: "L'Inter ha qualcosa in più ma la Roma se la giocherà"
- 21:53 Foggia, Berra: "Siamo una squadra viva, speriamo di fare presto risultati"
- 21:39 Serena: "Io per il Meazza avrei fatto come per il Bernabéu"
- 21:24 Zidane e la 'pazza idea' 2.0: "Voglio vedere Diouf terzino sinistro"
- 21:10 L'ag. di Martinez a FcIN: "Tutti i portieri sbagliano. Si goda la Nazionale"
- 20:56 Cinquegrano rinnova col Sassuolo: "Devo tanto al direttore Palmieri"
- 20:41 Settore giovanile Inter, il programma del week-end: spicca il derby dell'U18
- 20:27 Roma, Balerdi: "La gara con l'Inter può darci il clic decisivo per la stagione"
- 20:12 Archiviazione per le 'bussate', l'AIA: "I nostri associati sempre corretti"
- 19:58 Italia U20, tre nerazzurri convocati da Nunziata per il Nucia Tournament
- 19:45 Serie C, gli orari dalla 9a alla 20a giornata: gli impegni dell'Inter U23
- 19:35 Stramaccioni: "Roma-Inter, le chiavi tattiche. Gasp soffre i nerazzurri..."
- 19:26 Missione Roma per l'Inter di Chivu: aggregati al gruppo anche due U23
- 19:20 Roma-Inter spettacolo di livello mondiale: oltre 400 i giornalisti accreditati
- 19:10 Sky - Verso Roma-Inter, per Chivu ballottaggio anche a sinistra
- 19:00 Rivivi la diretta! SPETTACOLO ASSICURATO! La VIGILIA di ROMA-INTER, GASP vs CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE
- 18:53 Italia, i primi convocati del Mancini 2.0: quattro i nerazzurri nell'elenco
- 18:38 Francia, fuori Thuram. Zidane: "Ecco perché ho convocato Lepaul"
- 18:25 L'Under 21 si gioca gli Europei: nessun canterano Inter nei 25 di Baldini
- 18:10 Andy Diouf, obiettivo centrato: è convocato da Zidane. "Scelta forte"
- 18:08 Udinese, Runjaic: "Non credo che il Cagliari ci presserà come l’Inter"
- 17:54 Bookies - Inter leggermente favorita a Roma, Lautaro sfida Malen
- 17:39 Quanto frutta San Siro? Nei ricavi da Matchday Inter nettamente avanti
- 17:29 Traguardo raggiunto per Kolarov e Handanovic: sono tecnici UEFA Pro
- 17:16 Foggia, Auteri: "Con l'Inter U23 vogliamo imporre il gioco"
- 17:02 Domenica c'è Inter U23-Foggia: 'Stadio Breda' verso il tutto esaurito
- 16:46 Sky - Inter, via alla missione romana. Chivu con due dubbi a centrocampo
- 16:33 Aldair: "Inter squadra da battere. Spero la Roma inverta il trend nei big match"
- 16:18 Roma-Inter è anche la partita di Luis Henrique. Che potrebbe essere titolare