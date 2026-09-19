A pochi istanti dalla conclusione della vittoriosa sfida del campionato Primavera tra Monza e Inter, il tecnico nerazzurro Emiliano Bigica ha risposto ad alcune domande sulla partita. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte in diretta da FCInterNews.

L'analisi di Bigica nel postpartita

"Vogliamo dedicare questa vittoria a Mazzola, leggenda della Grande Inter di Herrera. Ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari e tutti i suoi conoscenti. Ero molto legato a lui perché avevo avuto modo di conoscerlo in U21 e lo ricordo con piacere e affetto".

La vittoria di oggi è stata molto sofferta, ma la prestazione dei ragazzi è stata comunque ottima per lunghi tratti della gara. Qual è il suo giudizio?

"Mi ritrovo in questa analisi. Nei primi 8' abbiamo sofferto la loro aggressività ma dopo siamo entrati in gara e per lunghi tratti l'abbiamo condotta col piglio giusto nelle due fasi. Ovviamente in questo campionato le partite non sono mai finite e sono sempre molto aperte perché ci sono tanti errori che permettono ai ragazzi di crescere e di fare esperienza. Sapevo che la partita non fosse finita e quindi che si rischiava di capitolare su qualche situazione da calcio da fermo o di confusione in area di rigore. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretare la gara in base a quello che avevamo chiesto".

Arrivate imbattuti alla prima sosta, anche se c'è da vedere se sarà in solitaria o a pari merito con il Parma. Si può dire che sia stato un ottimo avvio?

"Sì, è stato un ottimo avvio di campionato. Vista la lunga sosta per le Nazionali, ho chiesto ai ragazzi di trascorrere questa sosta nel migliore dei modi, ovvero, conoscendo il Monza con cui mi complimento per approccio e modo giocare, giocare con attenzione e concentrazione alta. Anche perché la qualità e la tecnica ce li mette la squadra. Credo che ci godiamo questo meritato riposo perché più avanti giocheremo quasi ogni tre giorni e quindi ci sarà da centellinare le forze, recuperare energie e sfruttare tutti gli elementi di una rosa forte e completa ma che manca di alcuni elementi infortunati che stiamo aspettando a braccia aperte".

Non è sua abitudine fermarsi sui singoli, ma Carrara sta avendo un impatto davvero devastante. Che giudizio ne dà?

"Cristian sta facendo bene e penso che le convocazioni in Nazionale lo premino adeguatamente. Quindi direi che è oggettivo che sta facendo bene e tutti lo stanno vedendo. Sta raccogliendo ciò che sta seminando in allenamento perché è un ragazzo che si impegna, è generoso e disponibile verso i compagni. Per le sue caratteristiche, quello che sta facendo non è nulla di nuovo. Deve continuare a lavorare perché può togliersi delle soddisfazioni".

Negli ultimi minuti, non avendo più nulla da perdere, il Monza ha spinto tanto. C'era da parte vostra forse anche un po' di stanchezza nel mezzo visti i tanti infortuni in quel reparto?

"Non mi soffermerei sulla stanchezza in mezzo al campo anche perché i ragazzi hanno continuato a pressare alti e a coprire la palla. Quando capita di essere stanchi ci vuole l'interpretazione e ci vogliono le letture, e chi gioca in quel ruolo queste caratteristiche le deve avere. Io in quel ruolo ci ho giocato e quindi cerco di trasferire le mie esperienze e loro pian piano le assorbono. Aspettiamo a braccia aperte anche gli infortunati che ci possono dare una mano".