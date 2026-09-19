Ora che è arrivata anche la chiamata di Roberto Mancini per la Nazionale, Alessandro Romano è sempre più sotto i riflettori. E soprattutto, si appresta a diventare un uomo cardine del calciomercato futuro: secondo Tuttosport, in particolare Inter, Juve e Napoli hanno già mosso i primi passi verso il giocatore del Cagliari. I nerazzurri hanno già visionato il ragazzo in più di un'occasione, mentre sabato scorso degli emissari della Vecchia Signora si sono recati a Bergamo per osservare il classe 2006 all'opera in Atalanta-Cagliari.

L'Inter è alle prese con gli ultimi mesi di contratto di Hakan Calhanoglu, mentre è molto probabile l'addio di Henrikh Mkhitaryan; occorre quindi pensare al nuovo centrocampo e in tal senso il nome di Romano è quello che stuzzica di più. Il prezzo? Non meno di 20 milioni di euro con il Cagliari che spera in un'asta. I sardi lo riscatteranno il prossimo febbraio dalla Roma versando 5,9 milioni di euro.