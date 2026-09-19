Oltre a Giorgia Meloni, anche altri esponenti politici si sono accodati al cordoglio dell'Inter per la morte di Sandro Mazzola. A partire dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani che sui social scrive: “L’Italia intera piange la scomparsa di Sandro Mazzola, uno dei volti più romantici del nostro calcio. Una figura che tutti i giovani calciatori di oggi dovrebbero prendere a esempio”. Anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha salutato Mazzola come “un campione straordinario”, capace di incarnare “con talento, classe e passione una delle pagine più belle della storia del nostro calcio”. Il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha parlato invece di “uno dei grandi del calcio italiano”, ricordando le emozioni regalate con la maglia della Nazionale e il ruolo di riferimento per generazioni di sportivi.

Arriva tramite X anche il messaggio di cordoglio di Beppe Sala, sindaco di Milano e tifoso interista: "Milano saluta Sandro Mazzola. Bandiera nerazzurra, campione d'Europa nel '68, simbolo di talento e fedeltà a una sola maglia. La nostra città lo ricorda con gratitudine e abbraccia la sua famiglia. Ciao Sandro.