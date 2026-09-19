Protagonista della serata dell’Olimpico con la doppietta che ha permesso all’Inter di riacciuffare la Roma, Lautaro Martinez viene insignito ancora una volta del Panini Player of the Match di Roma-Inter. A fine gara, il Toro arriva in postazione DAZN per commentare quanto avvenuto, partendo dal saluto per Sandro Mazzola: “Per la storia dell’Inter è stato un grande, un saluto alla famiglia".

Sulla partita.

"Primo tempo da cancellare: l’atteggiamento non era quello giusto, non siamo stati in campo. Nella ripresa abbiamo messo il giusto atteggiamento però se perdi un tempo diventa difficile rincorrere; ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Prendiamo quest’ottimo punto, per quello che vale la Roma e per ciò che sta facendo”.

Ma come mai l’Inter inizia male e poi rimonta?

“Questione di atteggiamento, dobbiamo rivedere come iniziamo le partite perché poi si fa difficile. Le partite le prepariamo correttamente”.

Sei pronto a salutare Messi?

"Sicuramente sarà una serata da brividi per quello che è stato Leo per il calcio mondiale, non solo per l'Argentina. Va via il calcio, dobbiamo andare avanti ma continuiamo con l'eredità che lascia".

Ma quanto corri quest'anno?

"Ho curato il corpo. Il Mondiale per Club è stato un colpo durissimo per me, non mi ero presentato in maniera corretta. Questa volta dopo aver giocato il Mondiale, con partite molto difficili perché abbiamo sempre rincorso, mi sono allenato bene. Ma la cosa importante è l'Inter, io darò sempre tutto per l'Inter".