Un’altra partenza ad handicap, un’altra rimonta che però stavolta non si completa. Ma alla fine il 2-2 premia la grande voglia dei nerazzurri e al tempo stesso la grinta nella Roma nel rimanere aggrappata al risultato positivo al termine di una bellissima partita, degna dei preamboli. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di DAZN:

Approccio ancora con delle difficoltà in uscita, poi sotto 2-0 siete rientrati per vincere. Il carattere lascia soddisfatti ma c’è il fastidio dell’inizio.

“Parto dal secondo tempo, nel primo tempo ne ho parlato all’intervallo e rimane tra me e loro. Loro sanno che è verità assoluta ciò che ho detto. Nel secondo tempo per grinta, atteggiamento, qualità e personalità abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, che si sa cosa rappresenta. Nella ripresa abbiamo tirato fuori qualcosa in più rispetto a inizio stagione. Partirei da quello, lavoreremo per limare certe cose che rimangono tra me e loro. È un buon punto contro una squadra forte, su un campo non semplice”.

Ma come fa l’Inter a concedere i primi tempi ed avere poi la forza di annientare uno 0-2?

“Bisogna ripartire da quello, fare meglio nell’approcciare le gare e nel capire cosa mette l’avversario nell’intensità. Non pretendo di vincere, ma almeno pareggiare. Si impara, si va avanti; l’anno scorso eravamo messi peggio di come siamo messi ora, abbiamo affrontato due scontri diretti e usciamo con 13 punti che è un buon risultato. Ci sono tante cose su cui lavorare ma mi prendo ciò che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo”.

Se la sente di promettere a Mazzola lo Scudetto e la Champions?

“Abbiamo perso un’icona del calcio e dell’Inter, una leggenda per l’Italia e per il mondo. Mando le condoglianze alla famiglia”.

I motivi che hai analizzato a fine primo tempo riguardano la motivazione o la percezione che ha la squadra di sé?

“Quello che dico rimane lì. Nel calcio ci sono due fasi, bisogna migliorare quando non si ha la palla”.

Lei è stato il tecnico più veloce a raggiungere 100 punti con l’Inter.

“Sono numeri, si va avanti”.