Matias Soulé si presenta per primo ai microfoni di DAZN per analizzare Roma-Inter 2-2: "Sono veramente stanco e un po' deluso perché eravamo avanti di due gol. Comunque non dobbiamo buttarci giù, questa partita ci deve dare energia", le parole del'argentino.

Quanta distanza c'è tra Roma e Intrer dopo questa partita?

"Penso che sia presto per dirlo, loro sono i più forti negli ultimi anni. Oggi c'è delusione, ma dobbiamo già pensare alle prossime. Il pareggio deve darci la carica per il prosieguo del campionato. E' ancora lunghissima".

Hai fatto una delle migliori partite con la Roma.

"Mi sento molto bene fisicamente, la pubalgia mi è passata. Ho lavorato tanto durante le vacanze, l'anno scorso non mi allenavo perché quasi non potevo muovermi. A sinistra provo a dare del mio meglio".

Quanto è stimolante avere compagni di squadra così forti?

"Siamo una squadra molto competitiva. Ognuno dà il massimo, il livello si è alzato molto rispetto all'anno scorso".