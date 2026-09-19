Anche la UEFA, "a nome della comunità calcistica europea" ha voluto esprimere "un profondo cordoglio" per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggendario centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, che si è spento all'età di 83 anni.

"I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi ex compagni di squadra in questo momento difficile", il messaggio di Nyon.  

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 11:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.