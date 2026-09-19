Anche la UEFA, "a nome della comunità calcistica europea" ha voluto esprimere "un profondo cordoglio" per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggendario centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, che si è spento all'età di 83 anni.

"I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi ex compagni di squadra in questo momento difficile", il messaggio di Nyon.