Vedano al Lambro si ferma per ricordare Sandro Mazzola. Il Comune dove risiedeva la stella della Grande Inter ha deciso di proclamare il lutto cittadino per lunedì 21 settembre, giorno in cui saranno celebrati a Milano. La notizia della sua morte ha colpito anche la comunità del paese alle porte di Monza. In queste ore sono numerosi i ricordi di chi aveva avuto modo di incontrarlo e conoscerlo nella vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori che avevano accompagnato la sua lunga storia nel calcio italiano.

Parenti, amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia, mentre Vedano al Lambro ha scelto di rendere omaggio a uno dei grandi nomi del calcio italiano. Mazzola, simbolo della Grande Inter e figura legata per tutta la carriera ai colori nerazzurri, aveva mantenuto negli anni un rapporto quotidiano con il territorio brianzolo, dove risiedeva.