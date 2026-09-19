Secondo il Corriere della Sera, Cristian Chivu considera Roma-Inter come una 'trappola' perché la sua squadra è attesa all'Olimpico da favorita, e non solo per lo scudetto che ha cucito sul petto. Ci sono grandi aspettative attorno ai campioni d'Italia, definiti da critica e tifosi come la compagine più forte della Serie A. Ecco perché contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, alias la sfidante unanimemente considerata la più credibile nella corsa scudetto, i nerazzurri possono dare la prima sterzata in classifica. 

In questo scenario, si legge sul quotidiano milanese, il tecnico romeno non si scompone perché "si sta rivelando un mix ideale tra la cultura calcistica italiana e una visione più ampia, forgiata da giovane all'Ajax e rinvigorita adesso da allenatore che predilige una identità offensiva forte"

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 13:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.