Secondo il Corriere della Sera, Cristian Chivu considera Roma-Inter come una 'trappola' perché la sua squadra è attesa all'Olimpico da favorita, e non solo per lo scudetto che ha cucito sul petto. Ci sono grandi aspettative attorno ai campioni d'Italia, definiti da critica e tifosi come la compagine più forte della Serie A. Ecco perché contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, alias la sfidante unanimemente considerata la più credibile nella corsa scudetto, i nerazzurri possono dare la prima sterzata in classifica.

In questo scenario, si legge sul quotidiano milanese, il tecnico romeno non si scompone perché "si sta rivelando un mix ideale tra la cultura calcistica italiana e una visione più ampia, forgiata da giovane all'Ajax e rinvigorita adesso da allenatore che predilige una identità offensiva forte"