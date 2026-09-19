Tony D'Amico chiude la serie di interventi nel pre-partita di DAZN parlando così a pochi minuti da Roma-Inter: "L'Inter è un riferimento, come ha detto il mister, anche perché sono i campioni d'Italia. Sono una squadra forte e completa, per noi è una motivazione confrontarci con i migliori", le parole del direttore sportivo dei giallorossi.

Cosa puoi dirci su Balerdi?

"Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un giocatore d'esperienza, lui è giovane ma ha fatto tante partite. Sono anni che lo seguo, poi è nata l'opportunità nell'ultima settimana di mercato a buone condizioni. Siamo stati veloci, ora siamo felici di averlo con noi. Conoscevamo il suo valore calcistico e umano, come di tutti i nostri giocatori".

Cosa è successo tra lei e Luca Percassi dopo Roma-Atalanta?

"Credo che in un pre-partita del genere, in uno stadio così, dobbiamo pensare a goderci la partita. Speriamo che sia bella per noi, poi penseremo al futuro".

Quanto è importante il recupero di Koné?

"Manu sta bene, siamo contenti di lui, come di tutta la squadra. Sappiamo che tutti danno il loro contributo, contiamo su tutto il gruppo, soprattutto dopo la sosta quando ci saranno tanti impegni. Ci auguriamo che faccia bene anche questa sera".

L'inter vi aveva chiesto Koné?

"No, no".