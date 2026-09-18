Ad inizio anno, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione, Cristian Chivu era tornato sull'invenzione di Andy Diouf usato come quinto a destra, posizione che non è proprio quella preferita dal giocatore arrivato l'estate scorsa dal Lens che non ha mai fatto mistero, nemmeno in tempi recenti, di preferire maggiormente il ruolo di mezzala ma nel quale comunque sta offrendo un rendimento decisamente superlativo. Che gli è valso la gioia della convocazione con la Nazionale francese, essendo stato inserito da Zinedine Zidane nella lista dei 23 giocatori della sua prima esperienza da erede di Didier Deschamps sulla panchina dei Bleus.

Chivu spettatore interessato

A Clairefontaine, però, Diouf sarà atteso da un'altra sorpresa, preannunciata da Zidane nel corso della conferenza stampa odierna: "Se metto Warren Zaire-Emery a centrocampo, è perché voglio vederlo a centrocampo! È come Andy Diouf, che gioca in una posizione piuttosto diversa all'Inter, io voglio vederlo terzino sinistro". Chiaro e lineare: Zizou vuole consegnare a Diouf le chiavi della corsia di sinistra, un ruolo ancora differente per lui con il benefit della possibilità di agire sul suo piede naturale. Una nuova idée folle, insomma, per il beniamino del tifo interista, con Chivu che di certo osserverà con attenzione gli sviluppi e gli esiti di questo esperimento.