Il calcio italiano piange Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter e della Nazionale scomparsa all'età di 83 anni. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano alle 14.45. La Figc ha disposto un minuto di silenzio per le partite in programma nel weekend.

Mazzola, simbolo della Grande Inter di Helenio Herrera, ha legato indissolubilmente il proprio nome ai colori nerazzurri. Con l’Inter ha vissuto una carriera straordinaria, conquistando quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, oltre a diventare uno dei volti più rappresentativi del calcio italiano.

Il suo legame con l’Inter non si è interrotto con il ritiro dal calcio giocato. Mazzola ha proseguito infatti la sua esperienza nel club anche in ruoli dirigenziali. Lunedì, nella Basilica di Sant’Ambrogio, Milano si fermerà per l’ultimo saluto a una delle figure più importanti della storia dell’Inter e del calcio italiano.