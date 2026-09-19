L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 di oggi contro la Roma: “Ci siamo detti delle cose, quello che dovevamo migliorare e quello che non avevamo fatto. Non sono ancora al 100%, faccio fatica a finire le partite come stasera, ma sto recuperando la mia miglior condizione piano piano. Lautaro? Tutti lo conoscono, è il nostro leader e capitano e ci ha salvati ancora stasera. Non c’è solo l’Inter in campo, non dimentichiamo gli avversari. Oggi la Roma ha fatto una partita fantastica nel primo tempo. Penso che qualcosa ci sia da sistemare, ma andare sotto quattro partite di fila vuol dire che c’è qualcosa da sistemare e lo faremo”.