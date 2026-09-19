È un ricordo commosso quello di Gianfelice Facchetti, premuratosi di ricordare il compianto Sandro Mazzola nel giorno della sua scomparsa. Il figlio dell'ex bandiera interista Giacinto ha voluto ricordare lo storico attaccante della "Grande Inter" ai microfoni di Radio 1 Rai.

Il ricordo di Gianfelice Facchetti

"Il fatto che se ne sia andato nel giorno in cui San Siro compie un secolo sottolinea come i giganti si scelgano i loro appuntamenti con il tempo. Sandro ha fatto vivere, vibrare ed emozionare quello stadio e tutti gli altri impianti in cui ha giocato. Nel solco di un padre che poteva oscurarlo, è stato bravissimo e ha fatto la propria carriera con un proprio stile e un proprio modo di giocare, diventando altrettanto grande come il padre Valentino venuto prima di lui. Ha esordito a San Siro, segnando contro il Brasile nel 1963. La rivalità con Rivera? La staffetta è stata un incidente di percorso perché fa parte un po' di quel vizio italiano, a volte, di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. Anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile. Un ricordo di Mazzola che rimarrà indelebile? La sua firma in Italia-Germania dell'Ovest ai Mondiali del 1970".