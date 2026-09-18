La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dettagliato del campionato di Serie C Sky Wifi 2026-2027 con le partite dalla nona giornata di andata fino alla prima giornata di ritorno. Questo il dettaglio delle partite dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi.

NONA GIORNATA DI ANDATA (09-12 ottobre 2026)

Savoia-Inter U23: Sabato 10 ottobre, ore 14.30

DECIMA GIORNATA DI ANDATA (16-19 ottobre 2026)

Inter U23-Monopoli: Sabato 17 ottobre, ore 14.30

UNDICESIMA GIORNATA DI ANDATA (23-26 ottobre 2026)

Inter U23-Sorrento: Sabato 23 ottobre, ore 14.30

DODICESIMA GIORNATA DI ANDATA (30 ottobre - 02 novembre 2026)

Cosenza-Inter U23: Domenica 1° novembre ore 12.30

TREDICESIMA GIORNATA DI ANDATA (6-9 novembre 2026)

Inter U23-Salernitana: Sabato 7 novembre ore 14.30

QUATTORDICESIMA GIORNATA DI ANDATA (13-16 novembre 2026)

Audace Cerignola-Inter U23: Sabato 14 novembre ore 17.30

QUINDICESIMA GIORNATA DI ANDATA (20-23 novembre 2026)

Inter U23-Potenza: Sabato 21 novembre ore 14.30

SEDICESIMA GIORNATA DI ANDATA (27-30 novembre 2026)

Barletta-Inter U23: Domenica 29 novembre ore 12.30

DICIASSETTESIMA GIORNATA DI ANDATA (4-7 dicembre 2026)

Inter U23-Bari: Sabato 5 dicembre ore 14.30

DICIOTTESIMA GIORNATA DI ANDATA (11-14 dicembre 2026)

Cavese-Inter U23: Sabato 12 dicembre ore 14.30

DICIANNOVESIMA GIORNATA DI ANDATA (18-20 dicembre 2026)

Inter U23-Casarano: domenica 20 dicembre ore 12.30

PRIMA GIORNATA DI RITORNO (2-4 gennaio 2027)

Inter U23-Catania: domenica 4 gennaio ore 14.30

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 19:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.