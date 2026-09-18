Quanto vale San Siro a livello economico? La Gazzetta dello Sport offre una sua analisi, partendo da quelli che sono i numeri legati al matchday. A cominciare dall'Inter, che, secondo i dati del bilancio chiuso al 30 giugno 2025, ha ottenuto ricavi da gare complessivi pari a 98 milioni di euro, contro i 69,2 milioni della stagione precedente (al netto di tornei e amichevoli). La crescita, pari a circa il 40%, è influenzata naturalmente dal calendario e dal percorso nelle competizioni disputate, considerando che i nerazzurri in quella stagione hanno disputato il numero massimo di gare casalinghe (arrivando in semifinale di Coppa Italia e in finale di Champions League). Dati su cui incide anche l’aumento medio di biglietti e abbonamenti avvenuto nelle ultime stagioni, così come la costante presenza di tifosi. Numeri inferiori invece per il Milan, considerando che nell’ultimo bilancio si è fermato a quota 61 milioni dai ricavi da stadio. Numeri che non dovrebbero essere troppo distanti da quelli stimati per l'ultima stagione andata in archivio, con l'Inter che si è assestata intorno ai 90 milioni di entrate, mentre il Milan è stimato a circa 60 milioni.

Nel 2024/25 M-I Stadio (la holding controllata da Inter e Milan che gestisce l’impianto) ha generato 26,7 milioni di euro di ricavi extra-matchday, in crescita dai 25,3 milioni dell'esercizio precedente. È una cifra che racconta bene come lo stadio abbia già iniziato a essere sfruttato oltre il calendario delle partite. I concerti e i relativi riaddebiti hanno prodotto 10,2 milioni, il Museo e Tour 7,3 milioni, gli affitti delle aree interne ed esterne 2,9 milioni, le aree ristoro e bar 2,4 milioni. Altri ricavi valgono 2,4 milioni, mentre l'utilizzo per la Nazionale ha generato 1,5 milioni. E alcune voci sono in crescita significativa: gli affitti delle aree interne ed esterne sono aumentati del 38% in un anno, gli altri ricavi del 69%, mentre Museo e Tour è salito del 7%. E in attesa di vedere nascere lo stadio nuovo, San Siro sta già cercando nuove forme di monetizzazione come la nuova birreria con vista campo aperta nei giorni non di gara o l’apertura alla possibilità di visitare anche il tetto dell’impianto insieme al museo. Iniziative che però non mascherano fino in fondo il gap col resto d'Europa: i ricavi da stadio lì passano da cifre lontanissime per i nostri club come i 222 milioni del Real Madrid, i 183 dell’Arsenal, i 175 del PSG e i 150 di Barcellona e Tottenham.