Mancano ormai pochissime ore al calcio d'inizio del big match di Serie A tra Roma e Inter, sfida valevole per la 5ª giornata di campionato. A questo proposito, l'emittente DAZN ha diffuso una breve intervista al tecnico capitolino Gian Piero Gasperini, interrogato sulle differenze di valore tra le due compagini.

È presto per parlare di sfida Scudetto?

"Alla 5ª giornata forse è un po' presto, ma sicuramente sarà un bell'evento e una bella partita tra due squadre che stanno facendo bene e stanno giocando bene, stanno facendo risultati importanti. Va presa come una bella gara con una grande cornice di pubblico, con tanto entusiasmo intorno. Va vissuta così. Ora come ora si possono fare tutte le migliori previsioni ed è giusto che la gente abbia i suoi sogni e che cerchi il massimo. Per quanto riguarda noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. Si può parlare di obiettivi solo dopo una ventina di partite, è difficile farlo ora con una stagione così lunga. Abbiamo fiducia e vogliamo stare nella parte alta del campionato, questo è l'obiettivo".

L'ultima sconfitta che avete incassato è stata per mano dei nerazzurri (il 5-2 di San Siro la scorsa stagione, n.d.r.). In cosa siete cambiati da allora?

"C'è stata una grandissima reazione e di solito quando perdi in questo modo non c'è. Dopo un buon primo tempo, c'è stata una resa nel secondo. A quel punto o ti lasci andare o reagisci nel modo migliore, ed è quello che è successo alla Roma. C'è stata una grande reazione e una grande convinzione, una ricerca di raggiungere un traguardo che sembrava molto distante e che invece siamo riusciti a raggiungere con grande continuità".

Cosa vi manca per essere alla pari dei nerazzurri?

"Bisognerebbe fare questa domanda a tutte le squadre italiane di livello. Resta una squadra di riferimento un po' per tutte le altre squadre che cercando di portarsi in altro e di avvicinarsi".