A poche ore dal calcio d'inizio della sfida, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Inter, partitissima della quinta giornata del campionto di Serie A. Il tecnico giallorosso recupera Mario Hermoso, torna in lista anche Lorenzo Pellegrini.

Questo l'elenco:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora 

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

Sezione: L'avversario / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 12:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.