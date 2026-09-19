Forse è un po’ presto per sentire odore di Scudetto, ma l’aria da big match c’è tutta. E ne è ben conscio Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che parlando ai microfoni di DAZN presenta così la grande serata dell’Olimpico. Con annesso ricordo per Sandro Mazzola: “Se ne è andata una leggenda nerazzurra, che ha indossato questa maglia per 17 anni e ha contribuito a creare la Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti. Tocca a noi preservare questa memoria, un club è grande quando riesce a fare questo compito. All’interno di questa memoria ci sono valori importanti che dobbiamo prendere come esempio e trasferirli ai nostri ragazzi all’interno dell’Inter e non solo. Sono esempi da imitare”.

La Roma vuole infastidirvi, dal punto di vista psicologico può essere un’occasione per far vedere che siete voi i campioni d’Italia?

“Io credo che sarà un risultato interlocutorio, qualunque esso sia. Sicuramente sarà una bella prestazione e una bella occasione per affrontare un’avversaria di valore. Conterà molto la prestazione che riusciremo a fornire. La Roma ha raccolto molti consensi sul piano del gioco espresso, è un’avversaria di tutto rispetto”.

Cosa le piace della Roma?

“La grande esperienza e qualità dell’allenatore, i concetti che ha trasmesso ai giocatori indipendentemente da chi viene e chi va. L’organizzazione di gioco è una delle caratteristiche di questa squadra insieme al pubblico numeroso che dà la spinta di cui una squadra necessita in queste circostanze”.