"Dobbiamo continuare a lavorare, fare altri 50' come successo ne  primo tempo. Se mi trovo bene a sinistra? Benissimo". Così Nahuel Molina, parlando a DAZN, prima di scendere in campo per il secondo tempo di Roma-Inter. 

Sezione: News / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 19:08
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.