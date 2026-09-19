Nel corso di una recente intervista concessa a La Repubblica, l'ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati ha analizzato l'imminente big match dello stadio Olimpico tra Roma e Inter, sottolineando come i giallorossi saranno la principale rivale dei nerazzurri nella corsa al campionato.

"Mi aspetto tanti gol. Nelle ultime partite i nerazzurri hanno commesso qualche errorino di troppo in fase difensiva, ma hanno un attacco tanto vasto da poter ribaltare qualsiasi partita". Il campione del mondo ha poi proseguito: "Quella di Chivu è ancora la squadra migliore del campionato. La Roma è subito dopo, ma può giocarsela: Gasperini le ha dato un'identità precisa, in difesa e in attacco. Penso che lotteranno fino alla fine per lo Scudetto con i milanesi. Chi segna all'Olimpico? Dybala e Pio Esposito".