Dopo il pareggio contro la Roma, Yann Bisseck ha analizzato la prestazione dell'Inter ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi soprattutto su un dato ormai ricorrente: per la quarta volta consecutiva i nerazzurri si sono ritrovati sotto di due gol. "Quarta volta sotto di due gol, perché? Buona domanda. Non ho la risposta ma dobbiamo migliorare in questo. Ma quello su cui dobbiamo concentrarci è che questa squadra non muore mai. Naturalmente dobbiamo iniziare meglio", ha spiegato il difensore.

"Siamo concentrati su noi stessi"

Bisseck non vuole invece guardare troppo a ciò che fanno le altre concorrenti in campionato. "Non importa cosa fanno le altre squadre. Ci sono tante squadre importanti in questo campionato ma noi siamo concentrati su noi stessi e se facciamo le cose per bene abbiamo grosse chance di confermarci come campioni". Il difensore tedesco resta quindi fiducioso sulle possibilità dell'Inter, pur riconoscendo la necessità di correggere alcuni aspetti.

"Gli inizi delle partite devono migliorare"

Il problema principale, secondo Bisseck, resta l'approccio. "Gli inizi delle partite devono essere migliorati. Stiamo giocando benissimo ma c'è anche sfortuna e la bravura della squadra e con 13 punti fin qui sicuramente dobbiamo dire che siamo messi bene".