In vista della grande sfida in programma tra poche ore all'Olimpico tra Roma e Inter, Fabio Caressa, parlando nel corso di 'Deejay Football Club', parla di una partita potenzialmente equilibrata "a patto che l'Inter metta a posto le cose lì dietro, perché non si può sempre rimontare da 2-0. È come se a un certo punto debba svegliarsi e cambiare marcia; ha un approccio sonnolento, non so da cosa possa dipendere. Magari quando le avversarie sono in grande condizione atletica ad inizio partita, l'Inter si deve sporgere per attaccare e allora loro reggono l'urto e ripartono. Poi alla fine l'Inter soffoca gli avversari, e questa è la cosa importante".