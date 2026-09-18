Si aggiunge un nuovo ballottaggio per Cristian Chivu in vista della supersfida di domani contro la Roma. Come riferito da Sky Sport, infatti, c'è un dubbio anche sulla fascia sinistra, dove Federico Dimarco, che si è allenato regolarmente ed è recuperato, deve guardarsi dallo scalpitante Carlos Augusto, a segno nelle ultime due partite e pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il tecnico deciderà nelle ore immediatamente precedenti la gara dell'Olimpico, così come per il duello tra Andy Diouf e Luis Henrique a destra.