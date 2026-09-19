Nel giorno del 100esimo compleanno di San Siro, il Corriere della Sera svela come potrebbero prendere forma i 98mila metri quadrati di uffici, alberghi e spazi commerciali previsti nel quartiere attorno alla nuova casa di Inter e Milan, proprio sulle ceneri della Scala del Calcio. Gli scenari di costruzione, contenuti nel 'Rapporto ambientale Vas', depositato dai club qualche giorno fa, sono quattro, tutti comunque con gli stessi volumi dei nuovi stabili e, sostanzialmente, con la stessa collocazione.

Della Scala del Calcio rimarrerebbe un moncone dei settori blu e arancio, più l’angolo che li unisce: una sorta di 'L' ricavata dalle tribune, nella zona tra l’ex ippodromo del trotto e piazza Axum. Nel disegno di uno degli scenari suddetti, reso noto dal Corsera, si vede che sulla grande spianata ottenuta dopo la demolizione del Meazza saranno costruiti nove edifici di altezze variabili, dai 5 ai 17 piani, più quattro stabili più bassi.