La Procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ha chiesto l’archiviazione della tranche d’indagine trasmessa nei mesi scorsi dalla Procura di Milano, che coinvolgeva l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. A riportarlo è l'Ansa.

L’inchiesta riguardava le cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone durante alcune partite disputate tra il 2024 e il 2025. Gli indagati erano accusati di concorso in frode sportiva. Secondo i magistrati, dagli atti raccolti non sarebbero emerse condotte di natura fraudolenta né elementi che dimostrassero il dolo nell’alterazione dei risultati delle gare.

Doppio game over

La notizia arriva a poche ore di distanza dall'indiscrezione de Il Giorno sulla decisione della Procura Federale, dopo la Procura di Milano, di procedere per l'archiviazione del caso 'Arbitropoli', che aveva coinvolto Gianluca Rocchi e la società Inter. Il procuratore Giuseppe Chinè e il suo staff non hanno trovato elementi sufficienti per procedere, nonostante abbiano ascoltato numerosi arbitri non coinvolti nel procedimento penale per approfondire l'eventuale presenza di interferenze esterne.